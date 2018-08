Det skriver medierne: Skat kræver milliarder af amerikanske pensionsfonde for svindel med udbytteskat

Berlingske Business



Boom i mikrobryggerier giver tørre pletter på bundlinjen



Det seneste år har Danmark fået 30 nye bryggerier, og det har været med til at øge konkurrencen på markedet for specialøl, som både er præget af mikrobryggerier og store ølproducenter. Og det var tilsyneladende sværere at tjene penge i 2017 sammenlignet med de tidligere år.



Bankrebel klar med lynkonto til iværksættere



Den danske startup Lunar Way, der samarbejder med Nykredit, tilbyder nu efter tusindvis af henvendelser fra iværksættere en erhvervsløsning, som gør det muligt at oprette en erhvervskonto på få minutter.



Carlsberg-rivaler satser på billige øl i Afrika



En række af de største aktører i bryggeribranchen på verdensplan satser på, at et større fodfæste i flere afrikanske markeder skal være med til at øge omsætningen i de kommende år. Det gælder blandt andet AB Inbev, Heineken og Diageo.









Jyllands-Posten erhverv



Tørkeregning kan sende 500 landmænd ud over afgrunden



Tørken har ramt tusindvis af danske landmænd som en økonomisk hammer og kan risikere at sende omkring 500 store danske heltidslandbrug ud over afgrunden.



Skat kræver milliarder af amerikanske pensionsfonde for svindel med udbytteskat



Nye detaljer omkring skandalen om udbytteskat, der menes at have kostet danske skatteydere mindst 12,7 mia. kr., bliver afsløret i amerikanske retsdokumenter.



Tilsyn vil granske økonomiske rådgiveres uafhængighed



Finanstilsynet vil undersøge, om de mange privatøkonomiske rådgivningsvirksomheder lever op til løfterne. Blandt andet vil det blive undersøgt, om de overtræder reglerne ved at samarbejde med banker.









Børsen



Mette Frederiksens troværdighed styrtdykker



Mette Frederiksen taber terræn i statsministerduellen mod Lars Løkke Rasmussen. Det viser en vælger måling fra Greens Analyseinstitut.



Fynsk industrifamilie tryner kapitalfond



Kapitalfonden Altor led et nederlag i landsretten til stifteren af milliardvirksomheden Haarslev, der kort efter udtrædelsen fra bestyrelsen stiftede et konkurrerende selskab.



Mærsk drilling børsnoteres



Maersk Drilling børsnoteres efter flere års forsøg med at sælge eller fusionere boreselskabet internt i industrien.



Nordea og Danske Bank freder filialer



Landets to største banker, Danske Bank og Nordea, har indset, at filialer er den bedste måde at fastholde og tiltrække nye privatkunder. Rådgivning er en stigende aktivitet i de fysiske banker. (Side 10)



/ritzau/FINANS