Det sker i dag: Banklobby skal diskutere tørkekrise i landbruget

Banklobby skal diskutere tørkekrise i landbruget



Bestyrelsen i bankernes og realkreditselskabernes brancheorganisation Finans Danmark samles for at diskutere, hvordan man kan reagere på den krise i landbruget, som sommerens tørke har skabt. Tørken kan betyde, at et i forvejen presset landbrug sendes ud over kanten og kan i sidste ende få konsekvenser for bankerne, der har udlån til landmænd.



Grækenland ude af hjælp



Grækenland træder ud af den seneste økonomiske redningspakke. Det betyder, at landet igen kan deltage på de finansielle markeder på almindelige vilkår. Det er den tredje økonomiske hjælpepakke, Grækenland har modtaget efter finanskrisen. I juni blev IMF og Eurozonen enige med landet om at udskyde dele af gældsafviklingen med ti år, så Grækenland vil fortsat være under observation i kommende ti år.



Regnskab fra Jutlander Bank



Jutlander Bank præsenterer regnskab for første halvår. Ca. 14 pct. af bankens udlån er til landbruget, så fokus vil bl.a. være på, om tørken påvirker banken.



Enhedslistens gruppemøde



På Hvidovre Hospital holder Enhedslisten sommergruppemøde. Her vil bl.a. partiets politiske ordfører Pernille Skipper løfte sløret for partiets prioriteter frem mod det næste valg.