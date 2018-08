Iran barsler med nyt kampfly: "Hvis noget land vil true vores sikkerhed, vil det få et knusende modsvar"

I den kommende uge vil Iran løfte sløret for et nyt kampfly som en del af landets plan om at øge forsvarskapaciteten og mere specifikt missilkapaciteten, fortæller den iranske forsvarsminister Amir Hatami. Det skriver Bloomberg Der er brug for mere "præcision og funktionalitet" set i lyset af, at flere fjender øger deres militærprogrammer, sagde Hatami ifølge Bloomberg.Nyheden fra Hatami kom kun to dage efter, at den amerikanske udenrigsminister Michael Pompeo meddelte om oprettelsen af en gruppe, der skal være ansvarlig for at øge økonomisk og politisk pres på Iran nu, hvor USA's præsident Donald Trump har trukket sig fra atomaftalen fra 2015.Udviklingen af "missilkapaciteter, der betragtes som vores defensive afskrækkelsesstyrke, vil fortsat være Irans topprioritet på trods af ødelæggende økonomiske sanktioner fra USA," sagde Hatami ifølge Bloomberg på iransk tv."Hvis noget land vil true vores sikkerhed, vil det få et knusende modsvar," lød det videre fra Hatami.