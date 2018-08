DSB indsætter busser i Vestjylland efter skinnebrud

Der kører ingen tog mellem Esbjerg og Vejen lørdag, og derfor har DSB bestilt busser som erstatning til at bringe folk mellem Bramming og Vejen.



Problemet skyldes fejl på sporet ved Holsted. Derfor holdt tog op med at køre på strækningen mellem Esbjerg og Vejen lørdag morgen, oplyste DSB lidt efter klokken otte.



Hele lørdag vil der være indsat busser, oplyste Banedanmark lørdag formiddag. Selskabet forventer, at togdriften genoptages søndag. Normalt kører der to tog i timen på strækningen.



Mellem Bramming og Esbjerg kan folk køre med Arrivas tog.



/ritzau/