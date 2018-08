Det sker i dag: Mærsk-aktien er faldet 20 pct i år - i dag er der regnskab

Relateret indhold Aktieordbog

Mærsk klar med regnskab

Hvor stort et overskud har den danske rederigigant A.P. Møller-Mærsk sejlet i havn i det første halve år? Det kommer der svar på fredag morgen kl 8.00, når Mærsk-koncernen er klar med regnskab. Koncernen var ude med en nedjustering i sidste uge og har været under pres længe af lave handelsrater og en truende global handelskrig. Mærsk-aktien er faldet med 21 pct. i 2018 - og hvis vi sammenligner med sommeren sidste år, er aktien dykket med hele 40 pct.



Andre store regnskaber

Også NNIT - Novo Nordisks tidligere it-selskab - er klar med nye tal for andet kvartal og dermed hele første halvår. Det samme gælder NTR Holding, der blandt andet laver sikkerhedslys til maritimt redningsudstyr, og konglomeratet Schouw & Co.



Partier holder pressemøder

Der er fuld gang i sommergruppemøderne i denne uge. Blandt andet diskuterer Venstres folketingsgruppe politik i Aarhus, og der er lagt op til et pressemøde, hvor formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser frem mod valgkampen og efterårets finanslovsudspil, klimaudspil og sundhedsreform. Også Alternativet disker op med et pressemøde i dag på Teaterøen i København.