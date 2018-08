Ingeniører har advaret om brokollaps i Genova i årevis

Relateret indhold Tilføj søgeagent BBC Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer BBC

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har indført 12 måneders forhøjet beredskab i Ligurien, efter at en motorvejsbro styrtede sammen i Genova.



Han har samtidig bebudet store investeringer i infrastrukturen i den nordvestlige region. Her er der udbredt vrede over ulykken, som er blevet kaldt forudsigelig.



I 2012 advarede den daværende leder af Genovas arbejdsgiverforening Confinindustria, Giovanni Calvini, ifølge BBC mod en ulykke i avisen Genoa's Il Secolo XIX.



Advarslen kom, mens han søgte at få styrket investeringer i byens infrastruktur.



- Medlemmerne af den siddende junta må ikke tro, at gennemførelsen af offentlige anlægsarbejder ikke er deres problem.



- Når Morandi Broen om et årti styrter sammen, og vi alle sidder fast i et stort trafikkaos i mange timer, så vi vil huske navnene på de personer, der sagde nej til investeringer i infrastrukturen, sagde han dengang.



Fire år senere sagde ingeniøren Antonio Brencich fra Genovas Universitet til La Repubblica, at Morandi Broen var ramt af alvorlige korrosionsproblemer og var under konstant vedligeholdelse.



Broen var en "ingeniørfejl på grund af den stadige nedbrydning af brokablernes metaller", sagde han ifølge BBC.



Italienske efterforskere er ved at undersøge, om det skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget helt tredje, der er skyld i, at et længere stykke af motorvejsbroen tirsdag kollapsede.



Mindst 39 mennesker er dræbt i ulykken, oplyser lederen af det italienske civilforsvar. Ifølge de officielle tal fra civilforsvaret er 15 kvæstet, heraf ni alvorligt.



/ritzau/