Autostrade under beskydning efter motorvejskollaps

Det politiske pres på Autostrade stiger efter en motorvejsbro kollapsede, hvor 39 mennesker blev dræbt.



Det skriver Financial Times.



Den italienske premierminister, Guiseppe Conte, siger til Financial Times, at regeringen vil tilbagekalde Autostrades bevilling uden at vente på resultaterne fra efterforskningen. Efter tirsdagen kollaps erklærede premierministeren undtagelsestilstand i Geneve.



- De mennesker, der har ansvaret for, hvad der er sket, har et fornavn og et efternavn, og det er Autostrade per l'Italia. Vi har at gøre med en af europas største entreprenørvirksomheder, og de fortalte os, at broen var sikker, siger Luigi Di Maio, som er vicestatsminister og leder af Femstjernebevægelsen, som beskylder Autostrade for hændelsen.



Autostrade driver omkring 3000 kilometer motorvej, som svarer til halvdelen af landets motorvejsnetværk. Aftalen udløber i 2038.



