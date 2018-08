Relateret indhold Tilføj søgeagent Macy Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Macy

Aktien i den amerikanske detailkæde Macy's, som har sin flagskibsbutik midt på Herald Square i New York, falder onsdag med 8 pct., selvom selskabet i sit regnskab for andet kvartal hævede forventningerne til både salg og indtjeningen i 2018.



Investorerne er angiveligt nervøse for de høje omkostninger, som detailkæden har brugt på at vinde kunder tilbage, og ligesom så mange andre detailkæder kæmper selskabet med, at kunderne skifter til at shoppe online i stedet for at gå i butikker.



Macy's omsætning faldt i andet med 1,1 pct. i forhold til året før fra 5,64 mia. dollars til 5,57 mia. dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en omsætning på 5,55 mia. dollar.



- Selvom det var et godt kvartal målt på salg og bruttomargin, så var omkostningerne til den lidt høje side, siger detailhandelsanalytiker Poonam Goyal til Bloomberg Intelligence.



Detailkæden hæver forventningerne til det justerede resultat for hele året til 3,95-4,15 dollar fra tidligere 3,75-3,95 dollar per aktie, og omsætningsprognosen er justeret til en vækst på mellem nul og 0,7 pct.



Tidligere havde selskabet et forventningsinterval for omsætningen mellem en tilbagegang på 1 pct. og en fremgang på 0,5 pct.



/ritzau/FINANS