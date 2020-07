Se hvad Alex Vanopslagh fortryder: “Jeg har altid haft en trang til at stikke i det, alle er enige om”

Da Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, skrev et debatindlæg, hvor han blandede kvinders seksuelle præferencer sammen med deres arbejdsevner, blev han gjort til grin i offentligheden og sat på plads af sit eget parti. I dag fortryder han det indlæg til trods for, at han altid gerne vil provokere. Og han har lært af det

