I velbevarede jordiske rester af to mænd har arkæologer fundet fragmenter af tunika og kappe fra år 79.

Arkæologer i Pompeji har rekonstrueret ligene af to mænd, som var ofre for udbruddet i vulkanen Vesuv for næsten 2000 år siden i det sydlige Italien. Det oplyser museumsansvarlige i Rom...