Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den argentinske regering har lukket samfundet ned frem til 31. marts for at begrænse smittespredning i landet.

Argentinske sikkerhedsstyrker har tilbageholdt over 6000 personer for at bryde landets karantæneregler i forbindelse med coronavirusudbruddet. Det oplyser det argentinske præsidentkontor.Argentina ...