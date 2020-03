Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Præsident Alberto Fernandez vil indføre fri abort i Argentina, der har konservativ holdning til emnet.

Argentinas præsident, Alberto Fernandez, vil inden for de næste ti dage præsentere et lovforslag om at tillade fri abort. Det siger han søndag i en åbningstale i kongressen i...