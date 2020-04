A.P. Møller Mærsk nedgraderes af Moody's

Det amerikanske kreditratingsbureau Moody's har nedgraderet sin vurdering danske A.P. Møller Mærsk fra stabil til negativ.

Det skriver Jyllands Posten Erhverv.

Coronakrisen har haft stor indflydelse på containerbranchen, og af den grund har kreditratingsbureauet udtrykt en større skepsis over for A.P. Møller Mærsk.

- I betragtning af den hurtige udvikling med hensyn til lande, der lukker produktionen og sætter befolkningen i karantæne, er det uundgåeligt, at efterspørgslen efter containerfragt vil give faldende volumen, skriver Moddy's i en rapport.

Moody's tilføjer, at det blandt andet er de forværrede globale økonomiske udsigter og faldende oliepriser der skaber et omfattende kreditchok på tværs af flere sektorer, skriver Jyllands Posten Erhverv.

På trods af, at danske A.P. Møller Mærsk delvist vil ligge for anker i en længere periode grundet coronakrisen, peger Moody's på, at selskabet står stærkt til at møde krisen med en kassebeholdning på 4,8 mia. dollar og en kassekredit på 5 mia. dollar, der ikke er trukket på endnu.

Originalartikel kan læses i onsdagens avis på side 2.

/ritzau/FINANS