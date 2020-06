Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

54 smittede med coronavirus er indlagt. Det er det laveste antal siden midt i marts.

Antallet af indlagte med coronavirus er lørdag faldet med ni til 54. Det er det laveste antal indlagte, siden store dele af Danmark i midten af marts lukkede ned for at dæmme op for smitten.Det vis...