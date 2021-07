Den danske topsejler er nummer to samlet efter to af de ti indledende sejladser i Laser Radial ved OL.

Anne-Marie Rindom er et af de bedste danske bud på en medaljevinder ved OL, og søndag viste danskeren, at hun er mødt op i Tokyo i skarp form.I de to første indledende sejladser i Laser Radial blev...