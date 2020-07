Anne Birgitte Lundholt har været minister, folketingsmedlem, direktør i flere brancher og bestyrelsesformand “Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke er i politik i dag”

68-årige Anne Birgitte Lundholt, som håber, at der kommer endnu en bestyrelsespost eller to forbi, er stolt af de oplevelser, hun har haft, og de resultater, hun har opnået som kvinde i en mandeverden

Ikke alene har Anne Birgitte Lundholt efter eget udsagn aldrig – som i ALDRIG – fortrudt, at hun for snart mange år siden forlod dansk politik for at blive direktør i organisationen Danske Slagteri...