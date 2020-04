Ottessa Moshfegh er udråbt som en af tidens mest interessante stemmer. I sin samfundsspiddende roman “Mit år med ro og hvile” beslutter en kvinde sig for at sove i et år i håbet om at vågne op til et nyt liv

De, der tror, at man ikke kommer sovende til noget, bør læse med her. Den navnløse jegfortæller i Ottessa Moshfeghs første roman på dansk gør nemlig ikke meget andet end at sove. Dels for at komme ...