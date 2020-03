Andrea Elisabeth Rudolph gør sin bestyrelse klar til eksport: Skift ud, når samarbejdet ikke længere giver værdi

Eksklusivt for kunder

Stifter og adm. direktør i Rudolph Care, Andrea Elisabeth Rudolph, kalder sin bestyrelse for sit vigtigste ledelsesværktøj. Lige nu står virksomheden klar til næste ryk med opstart af eksport. Det kræver ny viden i bestyrelsen. Men hvor finder man dem, der både deler virksomhedens værdier og vil lægge hånden på kogepladen på den næste del af rejsen?

