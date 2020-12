Skattestyrelsen fremsatte tirsdag krav på 6,6 milliarder kroner mod Ørsted, der kræver afgørelse omstødt.

Det danske energiselskabet Ørsted står muligvis i centrum for en strid mellem britiske og danske skattemyndigheder.Sådan lyder vurderingen fra Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank, efter at Skattest...