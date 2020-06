Eksklusivt for kunder

En soldat menes at have givet følsomme oplysninger til nynazister med mål om jihadistisk angreb mod kolleger.

En amerikansk soldat er blevet sigtet for at planlægge et angreb med "massetab af liv" mod sin egen enhed. Det oplyser USA's justitsministerium mandag ifølge NBC News. ...