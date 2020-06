Eksklusivt for kunder

E-handelsvirksomheden Amazon lejer et dusin fragtfly for at kunne håndtere en stigning i onlinehandel.

Amazon udvider sin flyflåde med yderligere 12 fragtfly for at kunne følge med efterspørgslen fra kunder, der køber varer online.Det oplyser den amerikanske e-handelsgigant onsdag ifølge avisen Seat...