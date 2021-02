Nyvalgt politisk leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde, skal få partiet over spærregrænsen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde, er ny politisk leder for Alternativet. Partiet har i over et år været martret af personopgør, en decimeret Fol...