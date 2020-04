Aktiestatus: Vestas blæser til tops i pessimistisk marked

Eksklusivt for kunder

Der er stort set udelukkende røde tal i C25-indekset onsdag middag, hvor Vestas dog klarer skærene og kravler til tops oven på tirsdagens ordrestrøm.

C25-indekset falder 2,2 pct. til 1101,96, hvilket ifølge Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, kan tilskrives de bekymrende meldinger fra USA omkring coronapandemien.

- Udviklingen i USA omkring coronavirusset bekymrer. Præsident Donald Trump sagde i går, at man skal forberede sig på et par grimme uger, og det er det, markedet frygter, siger han.

Vestas-aktien er en af blot to danske eliteaktier, der stiger i middagshandlen. Aktien stiger 0,4 pct. til 555 kr.

Tirsdag modtog selskabet en række ordrer, hvilket ofte sker ved udgangen af et kvartal, og for første kvartal endte ordreindgangen på samlet 2064 megawatt (MW).

Det er 7 pct. lavere end samme kvartal året før, men det kan tilskrives udviklingen i USA.

- Det er positivt og meget på linje med vores forventninger, lyder vurderingen fra Martin Munk.

Den anden aktie, der stiger, er Topdanmark, som uden selskabsspecifikt nyt går frem med 0,2 pct. til 274,40 kr.

HØREAPPARATSELSKABER TIL BUNDS

I bunden blandt de danske eliteaktier ligger onsdag middag de to høreapparatselskaber GN og Demant, der falder henholdsvis 5,9 pct. til 286 kr. og 4,6 pct. til 143,60 kr.

JPMorgan har sænket anbefalingen af GN til "neutral" fra "overvægt" og kursmålet til 324 kr. fra 428 kr. Handelsbanken siger stadig "køb", men har nu et kursmål på 340 kr. mod før 425 kr.

Handelsbanken har også kigget på Demant, hvor anbefalingen er sænket til "sælg" fra "hold", mens der er skåret 100 kr. af kursmålet, så det nu er på 145 kr.

Tirsdag aften offentliggjorde Novo Nordisk nye resultater af et fase 3-studie med fedmemidlet Saxenda, der viste, at midlet forbedrer BMI-tallet og reducerer kropsvægten hos unge med fedme. Novo-aktien falder dog onsdag 1 pct. til 405,25 kr.

MÆRSK FÅR SKÅRET KURSMÅL MED 28 PCT.

En stribe andre danske eliteaktier har også fået nyt fra analysefronten - blandt andet Novozymes, der er sænket til "sælg" fra "køb" hos Goldman Sachs, der også har sænket kursmålet til 300 kr. fra 400 kr.

Exane BNP Paribas har også skåret kursmålet for aktien til 315 kr. fra 360 kr. Anbefalingen af aktien, der falder 3,7 pct. til 298 kr., er stadig "neutral".

Mainfirst har sænket sit kursmål for A.P. Møller-Mærsk til 7500 kr. fra 10.400 kr., mens anbefalingen fastholdes på køb. B-aktien handles da også onsdag i 5944 kr. efter et kursfald på 2,4 pct.

Onsdag kan Jyllands-Posten Erhverv også fortælle, at kreditratingbureauet Moody's har sænket sin vurdering af selskabet til "stabil" fra "negativ".

ABG Sundal Collier har sænket sit kursmål for Simcorp, der onsdag falder 3,9 pct. til 549 kr. Kursmålet er sænket til 525 kr. fra 565 kr., men anbefalingen er fastholdt på "sælg".

Chr. Hansen-aktien falder 2,9 pct. til 494,30 kr., til trods for at Danske Bank har løftet sit kursmålet til 592 kr. fra 557 kr. Der anbefales stadig "køb" af aktien.

NORDEA DROPPER UDBYTTET EFTER ECB-ANBEFALING

Nordea kunne tirsdag aften fortælle, at de oprindelige planer om udbytte for 2019 droppes efter en anbefaling fra Den Europæiske Centralbank, ECB. Aktien falder onsdag 1,8 pct. til 37,39 kr.

Bankens ledelse foreslår i stedet, at generalforsamlingen godkender muligheden for udbetaling efter 1. oktober 2020, hvis det ellers til den tid stemmer overens med holdningen hos ECB.

ECB anbefalede fredag, at banker i euroregionen indstiller udbytter og aktietilbagekøb indtil 1. oktober.

G4S-aktien stiger 5,3 pct. til 8,30 kr., til trods for at Credit Suisse har sænket kursmålet for aktien betydeligt til 9,24 kr. fra 19,14 kr., mens anbefalingen er sænket til "neutral" fra "outperform".

/ritzau/FINANS