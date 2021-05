Genåbningsaftale lægger op til maksimalt 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Udendørs arrangementer for et stående publikum og festivaler står til at kunne tage imod op til i alt 2000 deltagere mellem 21. maj og 1. august. Efter 1. august er der lagt ...