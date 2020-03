Afløseren som Ferrari blev snydt for

Giotto Bizzarrini er manden bag Ferraris legendariske 250 GTO fra 1962, der vandt Le Mans fire år i træk. Siden forlod Bizzarrini Ferrari for at lave sin egen efterfølger, Bizzarrini 5300 GT Strada, som oser af mandens forsøg på at overgå det, han selv var med til at gøre stort hos Ferrari

Man behøver ikke starte en Bizzarrini 5300 GT Strada for at forstå, at den er skabt af folk med stor indsigt og ditto entusiasme. Fra man ser den første gang, til man forlader den igen, finder man ...