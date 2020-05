Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som et tegn på velvilje og for at leve op til aftale indgået af USA løslader Afghanistans regering talibanere.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, tog søndag det første skridt i retning af at løslade op mod 2000 medlemmer af Taliban-bevægelsen, der sidder fængslet i Afghanistan. Det...