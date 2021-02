Demokrater vil have Trump til at forklare sig om talen til sine tilhængere, der stormede Kongressen i januar.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Demokraterne beder tidligere præsident Donald Trump om at vidne under ed i rigsretssagen mod ham, som indledes i næste uge. Det fremgår af et brev fra de demokrater, der lede...