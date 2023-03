Generelt Årsopgørelse nærstuderes: Borgere har rettet knap 500.000 gange

Siden fredag aften har borgerne logget på TastSelv for at smugkigge på årsopgørelsen over 1,9 mio. gange.

Siden Skattestyrelsen åbnede for årsopgørelsen fredag aften, har borgerne frem til klokken 07.00 søndag morgen logget på TastSelv 1.947.081 gange og foretaget 469.368 ændringer i årsopgørelsen. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix