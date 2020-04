Eksklusivt for kunder

Kræftens Bekæmpelse kalder forbud mod rygning på offentlige udearealer for det hidtil mest vidtgående.

Det er slut med at tænde en cigaret, mens man venter på bussen i Aarhus Kommune.Byrådet i landets næststørste by har vedtaget et omfattende tobaksforbud på offentlige udearealer.Det gælder offentli...