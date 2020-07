Handelsmand, hestehandler, ejendomsspekulant – og krejler til det sidste

Udkantsdanmarks tidligere ejendomsmatador Jens Peter Svendsen, bedre kendt som “Låsby-Svendsen”, er berømt og berygtet for at leje faldefærdige huse ud til socialt udsatte, en skattegæld på 43 mio. kr. – og et kræmmergen, der når helt ind til benet. Handlen med huse er stoppet for den i dag 86-årige Låsby-Svendsen, men trods alderen krejler kræmmeren sig stadigvæk igennem markederne i Jylland

