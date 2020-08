Ngo advarer mod et "Jurassic Park-eksperiment", mens forskere bag fremhæver potentiale for sygdomsbekæmpelse.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et omstridt miljøeksperiment i stor skala lader til at blive til virkelighed. Lokale myndigheder i Florida har ifølge BBC godkendt, at 750 millioner genetisk modificerede myg...