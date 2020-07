Knap hver tredje på overførselsindkomst vil ifølge Cepos få udbetalt feriepenge og en check på 1000 kroner.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I juni besluttede et politisk flertal at frigive tre ugers indefrosne feriepenge og samtidig udbetale et engangsbeløb på 1000 kroner skattefrit til alle på overførselsindkomst. ...