Under pandemien er deltagere til pilgrimsfærden udtrukket i et lotteri, der giver plads til flere end i 2020.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Pilgrimme begyndte lørdag at ankomme til Mekka på den anden nedtonede pilgrimsfærd hajj under coronapandemien. De vil komme til at gå rundt om islams allerhelligste med mundbind og soci...