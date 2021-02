5 skarpe til smv-lederen: Smalltalker med sine ansatte hver morgen og synes, at MU-samtaler er forældede

Anders Tomsen står i spidsen for den digitale regnskabstjeneste Billy og har lært, at han som leder ikke skal have svar på alt. “medarbejderne kan eksempelvis ofte sidde med noget mere kvalificeret og kan have fremragende idéer,” siger han

Generelt Eksklusivt for kunder