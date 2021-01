En eksplosion beskadigede søndag en stige ud af en guldmine i det østlige Kina og fangede 22 arbejdere.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

22 minearbejdere har i det østlige Kina været fanget under jorden i næsten to døgn efter en eksplosion i en guldmine under opførelse. Eksplosionen fandt sted søndag eftermidd...