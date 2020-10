Præsident Trump holdt tale og var i kontakt med omkring 200 personer, før han blev testet positiv for corona.

Eksklusivt for kunder

Sundhedsmyndighederne i delstaten New Jersey har kontaktet mere end 200 personer, der deltog i et møde med præsident Donald Trump torsdag, inden han blev testet positiv for corona. ...