Lørdagens protester i Brasilien er den største bevægelse mod landets præsident siden pandemiens begyndelse.

Titusindvis af brasilianere er gået på gaden lørdag for at vise deres utilfredshed med præsident Jair Bolsonaros håndtering af pandemien. Mange af demonstranterne kræver, at ...