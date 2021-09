20 år efter angrebene er byen igen ved at rejse sig: “Newyorkere har en selvforståelse, der går på, at de kan overvinde enhver prøvelse”

Man kan slå New York i gulvet med terrorangreb, finanskrak og pandemier. Men dybt i storbyens selvforståelse ligger evnen til altid at rejse sig, og 20 år efter angrebet 11. september 2001 står New York måske stærkere end nogensinde i forhold til fremtidens kriser

