En 18-årig kvinde blev fundet død efter en brand nær Vordingborg lørdag. Hun var blevet stukket med en kniv.

En mand på 18 år er blevet varetægtsfængslet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde nær Vordingborg natten til lørdag.Det fortæller Mariam Khalil, senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falst...