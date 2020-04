Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Aftale om lønkompensation har medført, at over 150.000 danskere er sendt hjem med løn under coronakrisen.

Mere end 150.000 job er blevet sikret af lønkompensation under coronakrisen, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). - Det er virkelig stærkt og positivt, at ov...