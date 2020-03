Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For at undgå afskedigelser og lønnedskæringer under virusudbruddet vil American Airlines søge staten om hjælp.

Luftfartsselskabet American Airlines vil søge om op til 12 milliarder dollar i statsstøtte fra USA's regering for at undgå ufrivillige afskedigelser og nedskæringer i lønninger. ...