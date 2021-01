Regeringsvenlig milits menes at være blevet angrebet af Islamisk Stat i udkanten af Tikrit lørdag.

Mindst 11 medlemmer af en milits, der støtter Iraks regering, er blevet dræbt i et angreb lørdag, som den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) menes at stå bag. Det oplyser...