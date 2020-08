Titusindvis af mennesker er søndag strømmet ud i gaderne i Minsk. De gentager krav om, at præsident går af.

