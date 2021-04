Næsten 102 millioner amerikanere har fået mindst ét stik, mens næsten 58 millioner er færdigvaccineret.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA har fredag rundet endnu en vaccinations-milepæl, da 100 millioner borgere nu har fået mindst et stik. Det oplyser den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Co...