Billedserie: 1700 mennesker hyldede gazellevinderen

Relateret indhold Billedserie

Et rekordstort publikum på 1700 mennesker i Tivoli Hotel & Congress Center fejrede vinderen af Region Hovedstaden og den samlede gazellevinder onsdag aften, hvor stasminister Lars Løkke Rasmussen var mødt op for at overrække prisen til Festina Finance.



Selskabet er vokset med 4750 pct. de seneste fire år, og er dermed landets hurtigst voksende virksomhed.



Se alle billederne fra festen her.