Tirsdag blev seks yderligere mistænkte i udbyttesagen tiltalt for milliardsvindel gennem den tyske bank North Channel Bank

På trods af et kontroversielt forlig med Skattestyrelsen er de to New York-baserede rigmænd Matthew Stein og Jerome Lhote nu sammen med fire andre blevet tiltalt for groft bedrageri i sagen om svin...