MitID skulle rulles ud til danskerne i august, men nu udskydes overgangen fra NemID til MitID, fortæller Digitaliseringsstyrelsen

August skulle have været startskuddet for NemID´s afløser MitID. Men det bliver nu udskudt til oktober. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse fredag. Det sker for at sikre, at ...