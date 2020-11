Tryg og Intact byder 60 mia. kr. for at købe det britiske forsikringsselskab RSA, der bl.a. ejer Codan i Danmark

Tryg oplyser, at man sammen med det canadiske forsikringsselskab Intact Financial nu har fremsat et formelt købstilbud på britiske RSA Insurance.Tilbuddet er på linje med det, som Tryg og Intact al...