Sydbank vil være landets næststørste erhvervsbank. Men på trods af massiv tv-kampagne er der ingen fremgang at spore

60 nyproducerede reklamefilm og et markedsføringsbudget på et “betydeligt millionbeløb” har endnu ikke været nok til at indfri Sydbanks mål om at blive Danmarks næststørste erhvervsbank. Det viser ...