Bagmandspolitiet har droppet hvidvasksigtelser mod seks Danske Bank-chefer, men sigter fortsat tre tidligere chefer i banken

Næsten to år efter at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) foretog ransagninger hos ni tidligere chefer i Danske Bank for medvirken til overtrædelse af reglerne ...